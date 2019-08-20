Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.

В подписи к фото американский лидер пообещал, что такого никогда не будет.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.

«Я обещаю не делать этого в Гренландии», — написал он.

16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке принадлежащей Дании Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике. Кроме того, остров богат природными ископаемыми. Позже американский лидер подтвердил информацию, но в это же время заявил, что покупка острова не является вопросом «номером один» в повестке дня. МИД Гренландии, в свою очередь, отметил, что открыт к сотрудничеству и развитию бизнеса, но остров не продается.

17 августа эксперт подсчитал стоимость Гренландии.