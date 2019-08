Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.

В подписи к фото американский лидер пообещал, что такого никогда не будет.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA