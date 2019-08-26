Огнем и топором: пожары в Амазонии могут оставить индейцев без крова

Лесные пожары в Амазонии бушуют несколько недель. Огонь распространяется в основном в Бразилии, очаги фиксируют в Боливии, Венесуэле, Колумбии, Аргентине и других странах. Общее количество пожаров превысило 150 тыс. — это почти в два раза больше, чем в прошлом году