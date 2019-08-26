Огнем и топором: пожары в Амазонии могут оставить индейцев без крова

Лесные пожары в Амазонии бушуют несколько недель. Огонь распространяется в основном в Бразилии, очаги фиксируют в Боливии, Венесуэле, Колумбии, Аргентине и других странах. Общее количество пожаров превысило 150 тыс. — это почти в два раза больше, чем в прошлом году
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Дым от пожаров распространился на 3,1 млн км и достиг побережья Атлантического океана. Смог навис даже над городом Сан-Паулу, который находится довольно далеко от очагов
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Пламя не только уничтожает флору и фауну, но и угрожает индейским племенам, живущим в тропиках. Амазония — дом для полумиллиона коренных жителей Бразилии и 3 млн видов растений и животных
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Всего здесь живет около 200 индейских племен. Они добывают пищу традиционными способами — занимаются земледелием, охотой, рыбалкой и собирательством. Лес для них всё
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Индейцы винят в пожарах людей. Поджоги могли устроить местные фермеры. После победы на выборах в январе 2019-го президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал освободить Амазонию для ведения сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. По словам экспертов, такая политика подталкивает землевладельцев сжигать лес
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Значительную часть леса уничтожает не только огонь, но и лесорубы. Деревья вырубают именно для того, чтобы очистить землю для фермеров и промышленников. Коренные жители обещают бороться за свои дома до последней капли крови
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Индейцы готовы защищать природу, деревья и животных всеми способами. «То, что здесь творится, — это бесчеловечно по отношению к нам. Никто не думал, что так будет, но это происходит», — говорит старейшина племени мура Раимундо
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Коренные жители создают отряды и вооружаются. Они строят блокпосты и насыпи, чтобы машины лесорубов не смогли проехать. Нередко дровосеки нападают на индейцев и угрожают им
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
По словам вождя племени мура Хандеха Ваканы, индейцы оказывали сопротивление лесорубам на протяжении многих лет. «Сегодня мы каждый день видим разрушение: вырубка лесов, вторжения, пожары. Нам грустно, потому что лес гибнет каждую минуту», — сказал он
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
С августа 2017 по июль 2018 года Бразилия потеряла почти 8 тыс. кв. м леса, установив рекорд за последние десять лет. Основная причина — именно вырубка
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
За последний год темпы уничтожения леса увеличились на 88%. Уже сейчас пятая часть страны — это саванна. Из-за вырубки деревьев и пожаров ее площадь может сильно возрасти
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Экологи бьют тревогу, но президент Болсонару относится к происходящему снисходительно и обвиняет СМИ в клевете. Причиной пожаров он назвал зарубежные неправительственные организации
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Французский лидер Эммануэль Макрон призвал срочно обсудить проблему лесов Амазонии на саммите стран «большой семерки», который пройдет 24–26 августа. Помощники Болсонару подчеркивают, что европейские коллеги сильно преувеличивают экологические проблемы в Бразилии
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