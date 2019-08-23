В Бразилии министр культуры ушел в отставку из-за ЛГБТ-фильмов

Министр культуры Бразилии Энрике Пирес подал в отставку из-за того, что президент страны Жаир Болсонару приостановил выделение средств из госбюджета на производство фильмов с ЛГБТ-тематикой. Об этом 22 августа сообщило издание Folha de Sao Paulo.

«Я не выступаю против кого-либо, я выступаю за свободу выражения… Я не приемлю того, что культура может иметь фильтры», — заявил министр.

Как отмечает «РИА Новости», Болсонару не один раз выступал против гомосексуализма. Однажды он заявил, что не смог бы любить сына, если бы он оказался геем.

На прошлой неделе бразильский президент раскритиковал четыре фильма на тему жизни транссексуалов и гомосексуалистов. Тогда Болсонару отметил, что отказ выделять деньги из государственного бюджета на проекты с сексуальной тематикой не является цензурой.

20 июля сообщалось, что в польском Белостоке марш в защиту ЛГБТ закончился беспорядками. Протестующие, среди которых были и футбольные фанаты, бросали в участников марша петарды, камни и яйца, а также скандировали: «Это Польша, а не Брюссель».