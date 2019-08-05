В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за ЛГБТ-пропаганды

Член венгерской консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Иштван Болдог призвал бойкотировать продукцию компании Coca-Cola после публикации рекламы с изображением однополых пар. Об этом 4 августа политический деятель написал в своем Facebook.

Он выступил против продукции Coca-Cola, а также заявил, что не будет ее употреблять, пока производитель не уберет из страны провокационные постеры.

Плакаты с надписями «Любовь есть любовь» и «Никакого сахара, никакого предосуждения» появились в Венгрии перед проведением музыкального фестиваля Sziget. В этом году он проходит с 7 по 13 августа.

Болдог не единственный, кому не понравились подобные действия, направленные на продвижение ЛГБТ-сообществ. Так, в Сети появилась петиция, которая требует убрать из страны плакаты, и «как можно скорее, и обуздать гомосексуальное лобби, направленное на детей, семьи и общество в целом». Ее поддержали уже более 27 тыс. человек.

20 июля сообщалось, что в польском Белостоке марш в защиту ЛГБТ закончился беспорядками. Протестующие, среди которых были и футбольные фанаты, бросали в участников марша петарды, камни и яйца, а также скандировали: «Это Польша, а не Брюссель».