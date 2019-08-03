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Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращение парламентария.

Милонов уточнил, что иностранные знаменитости во время своих выступлений иногда «злоупотребляют русским гостеприимством».

Так, американская певица Мадонна на одном из концертов высказывала свои политические взгляды, вела, как считает депутат, политическую агитацию, направленную на критику законодательства РФ.

Аналогичная ситуация наблюдается и с немецкой группой Rammstein, гастролирующей в настоящий момент по России, сообщил Милонов.

«(Музыканты Rammstein — Ред.) продемонстрировали явное неуважение к нравственным традициям России и к духу нашего закона», — сказал народный избранник, комментируя фотографию поцелуя гитаристов группы Пауля Ландерса и Рихарда Круспе с подписью на русском языке «Россия, мы любим тебя!». Таким образом музыканты выразили поддержку российскому ЛГБТ-сообществу.

«Любой артист и художник имеет право на определенную свободу самовыражения и творчества. Цензура и рамки в современном мире, во многом, не могут быть применены. Но должны существовать определенные границы», — считает депутат.

Он резюмировал, что, с его точки зрения, западные звезды не должны заниматься публичной политической деятельностью, выступать с критикой российского законодательства, религиозных и культурных традиций.

Ранее Милонов уже высказывался о поцелуе гитаристов Rammstein. Парламентарий призвал оградить россиян от творчества «таких коллективов», назвав музыкантов «мусором» и предложив им «целоваться на Украине».

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