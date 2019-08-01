Прямой эфир

Милонов осудил акцию гитаристов группы Rammstein

0
Фото: пресс-служба T.C.I./Jens Koch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов осудил фото поцелуя гитаристов группы Rammstein Пауля Ландерса и Рихарда Круспе с подписью на русском языке «Россия, мы любим тебя!», которое появилось в Instagram-аккаунте немецкого коллектива. СМИ пишут, что таким образом музыканты выразили поддержку российскому ЛГБТ-сообществу.

Парламентарий призвал оградить россиян от творчества таких коллективов.

«Они посчитали возможным вести себя подобным образом, мы должны посчитать возможным ограничить себя от этого мусора», — заявил он в эфире НСН. Милонов отметил, что в Европе достаточно приличных исполнителей.

«Если они хотят целоваться, могут целоваться на Украине. На Украине их готовы облизать с ног до головы только потому, что они приехали из Европы. А у нас могут спеть у кого-то на корпоративе в бане, это максимум что они могут, это их уровень», — резюмировал он.

Ранее 1 августа клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал «Известиям» о встрече с Михаилом Горбачевым. По словам музыканта, глава СССР, ставший инициатором сноса Берлинской стены, является для него героем.

Лоренц также рассказал, что в автомобиле иногда включает арии российской оперной певицы Анны Нетребко, сообщает телеканал «Звезда».

30 июля в Лужниках группа Rammstein вышла на сцену перед 100-тысячной аудиторией. Рокеры исполнили песни из нового альбома. Также прозвучали хиты 2000-х, уже ставшие классикой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидер Rammstein поуправлял самолетом по пути в Москву
Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем

депутат.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017