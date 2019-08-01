Милонов осудил акцию гитаристов группы Rammstein

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов осудил фото поцелуя гитаристов группы Rammstein Пауля Ландерса и Рихарда Круспе с подписью на русском языке «Россия, мы любим тебя!», которое появилось в Instagram-аккаунте немецкого коллектива. СМИ пишут, что таким образом музыканты выразили поддержку российскому ЛГБТ-сообществу.

Парламентарий призвал оградить россиян от творчества таких коллективов.

«Они посчитали возможным вести себя подобным образом, мы должны посчитать возможным ограничить себя от этого мусора», — заявил он в эфире НСН. Милонов отметил, что в Европе достаточно приличных исполнителей.

«Если они хотят целоваться, могут целоваться на Украине. На Украине их готовы облизать с ног до головы только потому, что они приехали из Европы. А у нас могут спеть у кого-то на корпоративе в бане, это максимум что они могут, это их уровень», — резюмировал он.

Ранее 1 августа клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал «Известиям» о встрече с Михаилом Горбачевым. По словам музыканта, глава СССР, ставший инициатором сноса Берлинской стены, является для него героем.

Лоренц также рассказал, что в автомобиле иногда включает арии российской оперной певицы Анны Нетребко, сообщает телеканал «Звезда».

30 июля в Лужниках группа Rammstein вышла на сцену перед 100-тысячной аудиторией. Рокеры исполнили песни из нового альбома. Также прозвучали хиты 2000-х, уже ставшие классикой.

депутат.