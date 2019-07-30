В Москве прошел концерт немецкой группы Rammstein
Легенды индастриал-рока встряхнули Москву. В Лужниках группа Rammstein вышла на сцену перед 100-тысячной аудиторией. Немецкие рокеры исполнили песни из нового альбома. И, конечно, прозвучали хиты двухтысячных, уже ставшие классикой.
Легенды индастриал-рока встряхнули Москву. В Лужниках группа Rammstein вышла на сцену перед 100-тысячной аудиторией. Немецкие рокеры исполнили песни из нового альбома. И, конечно, прозвучали хиты двухтысячных, уже ставшие классикой.