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В Москве прошел концерт немецкой группы Rammstein

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Легенды индастриал-рока встряхнули Москву. В Лужниках группа Rammstein вышла на сцену перед 100-тысячной аудиторией. Немецкие рокеры исполнили песни из нового альбома. И, конечно, прозвучали хиты двухтысячных, уже ставшие классикой.

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