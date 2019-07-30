Фанаты устроили «забег» ради хороших мест на концерте Rammstein

В Сети появилось видео того, как фанаты устроили «забег» ради хороших мест на концерте немецкой группы Rammstein. Очевидно, им не терпелось услышать Du Hast, Mutter и новые хиты. Фанаты бежали, толкались и падали, лишь бы быстрее попасть на танцпол. Сегодня в Москве играют короли индастриала, и поклонники спешат занять лучшие места.