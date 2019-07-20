Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.

По данным полиции, гей-парад, в котором приняло участие около 800 человек, несколько раз пытались остановить неизвестные, среди которых присутствовали футбольные фанаты. Протестующие скандировали «Это Польша, а не Брюссель», бросали в участников марша петарды, камни и яйца, пишет «РИА Новости» со ссылкой на радио RMF FM.

В сторону полиции, которая обеспечивала порядок на акции, также полетели камни, бутылки и тротуарная плитка. В результате правоохранители применили газ и шумовые гранаты, а также задержали около 20 человек.

Четверо из задержанных подозреваются в совершении ряда преступлений, в том числе разбой, оскорбление офицеров и нарушение неприкосновенности. Кроме того, 16 человек были оштрафованы. Также сообщается, что одна сотрудница полиции попала в больницу.

23 июня «Марш равенства» прошел в Киеве. В нем приняли участие порядка 2,5 тыс. человек. В Сети появилось видео нападения на колону ЛГБТ-активистов.