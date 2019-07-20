Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику

В Голландии авиакомпания KLM принесла извинения за отправленные клиентам электронные письма, в которых предлагалось при желании отсаживать пассажиров, если рядом с ними сидят однополые пары. Об этом сообщает Daily Mail.

В письме было указано, что бортпроводники помогут решить этот вопрос. Такое отношение возмутило представителей ЛГБТ-движения, после чего они распространили информацию о случившемся в Сети.

Кроме принесенных извинений, авиакомпания пообещала провести внутреннюю проверку по факту рассылки подобных писем.

В ноябре прошлого года пользователи Сети назвали «гомофобной» новую коллекцию одежды итальянского бренда Diesel. Отмечается, что на куртках, худи и футболках содержались граффити с оскорбительными выражениями. В свою очередь, представители бренда заявили, что оскорбления в адрес человека теряют свою силу, если они уже написаны на его одежде.