Прямой эфир

Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Голландии авиакомпания KLM принесла извинения за отправленные клиентам электронные письма, в которых предлагалось при желании отсаживать пассажиров, если рядом с ними сидят однополые пары. Об этом сообщает Daily Mail.

В письме было указано, что бортпроводники помогут решить этот вопрос. Такое отношение возмутило представителей ЛГБТ-движения, после чего они распространили информацию о случившемся в Сети.

Кроме принесенных извинений, авиакомпания пообещала провести внутреннюю проверку по факту рассылки подобных писем.

В ноябре прошлого года пользователи Сети назвали «гомофобной» новую коллекцию одежды итальянского бренда Diesel. Отмечается, что на куртках, худи и футболках содержались граффити с оскорбительными выражениями. В свою очередь, представители бренда заявили, что оскорбления в адрес человека теряют свою силу, если они уже написаны на его одежде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участников гей-парада в Киеве хотели закидать нечистотами
Помпео не разрешил вывесить флаги ЛГБТ на посольствах США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017