Зеленский оценил отношения с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 сентября, рассказал, на каком уровне находятся его отношения с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я ему благодарен, у нас было несколько разговоров. В целом всё хорошо, он меня постоянно поздравлял с какими-то победами», — цитирует украинского лидера ТАСС.

Зеленский добавил, что следующая встреча должна состояться в сентябре.

Также украинский лидер оценил отношения Киева и Вашингтона после сообщений о том, что США восстановят военную помощь по линии Госдепартамента и Пентагона. По словам Зеленского, Украина получит $390 млн и у страны сложились «прекрасные отношения со Штатами», пишет «Газета.ру».

О том, что Вашингтон планирует восстановить военную помощь, сообщил высокопоставленный источник агентства ТАСС 12 сентября. По его словам, деньги будут направлены на закупку вооружений и подготовку военнослужащих для борьбы с «российской агрессией», в которой Вашингтон и Киев регулярно обвиняют Москву.

Ранее конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн. Однако в августе в администрации Трампа заявили, что вопрос все еще находится на рассмотрении Белого дома. Как заявлял сенатор-республиканец Рон Джонсон, Трамп считает, что оказывать Киеву военную помощь должны страны Европы, так как Украина расположена «у них на заднем дворе». В Киеве же не понимали причины задержки и поднимали данный вопрос на каждой встрече с американскими представителями.

29 августа стало известно, что глава Белого дома поручил пересмотреть программу «содействия безопасности в Украине», чтобы убедиться, что американские деньги «используются в интересах Соединенных Штатов». Позднее 12 сентября стало известно, что США выделят Украине $140 млн.

Киев и Вашингтон активизировали военное сотрудничество после госпереворота на Украине в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы начали оказывать военную помощь вооруженным силам страны на сотни миллионов долларов. С 2017 года США поставляют украинским военным летальное оружие.