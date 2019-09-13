Прямой эфир

Зеленский оценил отношения с Трампом

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 сентября, рассказал, на каком уровне находятся его отношения с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я ему благодарен, у нас было несколько разговоров. В целом всё хорошо, он меня постоянно поздравлял с какими-то победами», — цитирует украинского лидера ТАСС.

Зеленский добавил, что следующая встреча должна состояться в сентябре.

Ленд-плиз: Зеленский попросит «нормандской» поддержки у Трампа
Перед возможным саммитом «четверки» президент Украины хочет усилить позиции с помощью американского лидера

Также украинский лидер оценил отношения Киева и Вашингтона после сообщений о том, что США восстановят военную помощь по линии Госдепартамента и Пентагона. По словам Зеленского, Украина получит $390 млн и у страны сложились «прекрасные отношения со Штатами», пишет «Газета.ру».

О том, что Вашингтон планирует восстановить военную помощь, сообщил высокопоставленный источник агентства ТАСС 12 сентября. По его словам, деньги будут направлены на закупку вооружений и подготовку военнослужащих для борьбы с «российской агрессией», в которой Вашингтон и Киев регулярно обвиняют Москву.

Ранее конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн. Однако в августе в администрации Трампа заявили, что вопрос все еще находится на рассмотрении Белого дома. Как заявлял сенатор-республиканец Рон Джонсон, Трамп считает, что оказывать Киеву военную помощь должны страны Европы, так как Украина расположена «у них на заднем дворе». В Киеве же не понимали причины задержки и поднимали данный вопрос на каждой встрече с американскими представителями.

29 августа стало известно, что глава Белого дома поручил пересмотреть программу «содействия безопасности в Украине», чтобы убедиться, что американские деньги «используются в интересах Соединенных Штатов». Позднее 12 сентября стало известно, что США выделят Украине $140 млн.

Киев и Вашингтон активизировали военное сотрудничество после госпереворота на Украине в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы начали оказывать военную помощь вооруженным силам страны на сотни миллионов долларов. С 2017 года США поставляют украинским военным летальное оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский пообещал не бронзоветь
Военные США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019