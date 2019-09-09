Военные США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией РФ

Наблюдатели из США и Украины проведут наблюдательный полет над Россией на этой неделе, пишет газета «Красная звезда».

Отмечается, что полет состоится в период с 9 по 14 сентября. Миссия отправится на румынском самолете Ан-30 с подмосковного аэропорта Кубинка. Сопровождать иностранных наблюдателей будут российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение правил и применение разрешенных спецсредств и аппаратуры.

В августе объединенная миссия военных НАТО провела наблюдение над российской территорией.

Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное в 1992 году. Согласно ему, каждая из 34 стран-участниц имеет право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Ранее сообщалось, что российские специалисты провели полет над Францией.