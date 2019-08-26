Военные стран НАТО выполнят наблюдательный полет над Россией

Наблюдательный полет над Россией собираются провести норвежские, канадские и американские военные с 26 по 30 августа. Об этом сообщила газета «Красная звезда» в понедельник, 26 августа, со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, полет совместной миссии военных НАТО состоится на шведском самолете наблюдения СААБ-340, который взлетит с аэродрома Кубинка.

«В тот же период Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Франции», — отметил Рыжков.

Оба полета проходят в рамках договора по открытому небу, в целях содействия большей открытости в военной деятельности государств-участников.

Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное в 1992 году в Хельсинки. Согласно ему, каждая из 34 стран-участниц получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

15 июля сообщалось, что военные самолеты Италии и Великобритании готовятся совершить наблюдательный полет над территорией России.