Военные США и Италии собираются выполнить наблюдательный полет над Россией

Наблюдательный полет над Россией собираются провести военные США и Италии с 29 июля по 2 августа. Об этом сообщил газете «Красная звезда» врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

«Миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка», — цитирует его ТАСС.

В то же время российский самолет Ан-30Б совершит полет над территорией Норвегии.

Оба полета проходят в рамках договора по открытому небу, в целях содействия большей открытости в военной деятельности государств-участников.

Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное в 1992 году в Хельсинки. Согласно ему, каждая из 34 стран-участниц получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

15 июля сообщалось, что военные самолеты Италии и Великобритании готовятся совершить наблюдательный полет над территорией России.