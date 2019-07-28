Немецкие солдаты не смогли вылететь в Литву из-за поломки самолета

Солдаты немецкого мотопехотного батальона, которых должны были перебросить в литовский Каунас для пополнения рядов батальона НАТО, не смогли вылететь из-за поломки самолета немецких ВВС. Об этом писало издание Der Spiegel в субботу, 27 июля.

По данным издания, бойцы должны были вылететь из Кельна на Airbus A310. Однако при техосмотре судна была обнаружена поломка двигателя, и полет был отложен до воскресенья.

Тем не менее 16 боевых машин пехоты (БМП) «Мардер» и один ремонтный тягач «Бюффель» были доставлены в Литву поездом.

НАТО разместило в Польше и в странах Прибалтики четыре многонациональных батальона в 2017 году. В Литве батальон возглавляют вооруженные силы Германии.

Состояние самолетов немецких ВВС не первый раз ставится под сомнение, пишет RT. Так, ранее политикам из Германии приходилось не раз откладывать свои вылеты из-за различных поломок.

Ранее в июле немецкие СМИ предостерегли Европу от возможного возникновения проблем после парламентских выборов на Украине. Так, издание Die Welt предположило, что среди избирателей, проголосовавших за партию «Слуга народа», слишком много человек поддерживают восстановление отношений Москвы и Киева, что может стать «проблемой для всей Европы».