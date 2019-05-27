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Разведка морем: Ил-38Н заступили на боевое дежурство в Арктике

Противолодочные самолеты начали наблюдение за международным торговым маршрутом
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Фото: ТАСС/Александр Тарасенков
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Северный морской путь теперь находится под контролем противолодочных самолетов Тихоокеанского и Северного флотов: на ежедневное патрулирование заступили Ил-38Н «Новелла». Самолеты контролируют действия кораблей и подводных лодок, находящихся поблизости от этой важной транспортной артерии: Россия обеспечивает контроль над торговым маршрутом, по которому в перспективе может перевозиться до половины евроазиатских грузов.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ, решение о постановке на боевое дежурство противолодочных самолетов было принято в начале года. Ил-38Н «Новелла» находятся на авиабазе Северного флота и двух смешанных полков Тихоокеанского флота.

Весной учения по патрулированию Арктического региона были проведены со смешанным камчатским авиаполком. Группа противолодочных самолетов совершила перелет в район Северного Ледовитого океана. Пилоты выполняли задачи по поиску и классификации воздушных целей, надводных кораблей и подводных лодок. Слежение и сопровождение велось с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Задача была максимально усложнена: полеты проходили без наземных радиотехнических средств навигации.

Постановка в Арктике на боевое дежурство Ил-38, которые имеют мощные комплексы оптико-электронной и радиоразведки, вполне логична: самолеты будут снабжать войска актуальной информацией, собранной в этом важном для России регионе, заявил «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— «Новеллы» способны обнаруживать воздушные и надводные цели на больших дистанциях, — рассказал эксперт. — Самолеты будут выявлять цели, идентифицировать их и передавать информацию на командный пункт. В случае необходимости объекты будут перехватывать и уничтожать.

При необходимости Северный флот готов к круглосуточному боевому дежурству — для этого есть все возможности, считает экс-начальник Главного штаба ВМФ, адмирал Валентин Селиванов.

— Боевое дежурство ведется разными способами, один Ил-38 может заменять другой, то есть целыми сутками в воздухе будет постоянно находиться хотя бы один самолет-разведчик, — рассказывает эксперт. — Можно организовывать периодические вылеты, например подниматься в воздух на несколько часов в сутки или пускать самолеты по маршруту развертывания судов или на определенном участке. Это дело тактики.

Ил-38 — это основной российский противолодочный самолет. Его предназначение — наблюдать за надводной и подводной обстановкой. Самолеты этого типа возможно использовать и для наблюдения за ледовой обстановкой.

В настоящее время Ил-38Н «Новелла» модернизируются. Благодаря современным техническим решениям в несколько раз повышена эффективность самолета при выполнении патрулирования в морской и океанической зонах. Современное оборудование позволяет обеспечить одновременное сопровождение нескольких десятков воздушных целей на дальности до 90 км, а надводных кораблей и судов — до 320 км. Ил-38Н «Новелла» могут быть задействованы при преследовании подводных лодок, постановке минных заграждений, а также в поисково-спасательных операциях в Северном Ледовитом океане и экологическом мониторинге водной поверхности.

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