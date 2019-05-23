Нулевой стимул: Арктике нужна поддержка государства

Законопроект о господдержке инвестиций в Арктику, разработанный Минвостокразвития по поручению президента, не создает существенных стимулов для привлечения инвесторов. Отсутствие нулевой ставки по НДПИ не позволит российским компаниям вкладывать средства в разведку и добычу полезных ископаемых на Крайнем Севере, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Они отмечают, что НДПИ составляет до 70% налоговой нагрузки на нефтегазовые компании, при этом его ставки растут. В Минвостокразвития сообщили, что законопроект уже направлен на согласование в кабмин и возможные дополнения в него будут обсуждаться на уровне правительства.

Север как Восток

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики разработало проект федерального закона о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ. Сейчас идет общественное обсуждение документа. Ранее президент Владимир Путин поручил до 1 июля внести в Госдуму такой законопроект. Особое внимание он обратил на стимулирование геологоразведочных работ и строительство объектов инфраструктуры за счет частных инвестиций.

Законопроект предлагает создать единую систему содействия инвестиционной деятельности в Арктике, в том числе установить меры господдержки предпринимательской деятельности. О завершении работы над документом ведомство отчиталось еще 30 апреля. В своем сообщении со ссылкой на замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова оно проинформировало о тех преференциях, которые будут предоставлены инвестору. «Изначально будут установлены ставки налогов, но относительно невысокие. Например, налог на прибыль 7%. Но эти условия будут действовать весь срок реализации проекта. Если проект живет 40 лет, он 40 лет будет платить 7%», –– говорил Александр Крутиков.

Налоговые льготы предусмотрены для четырех групп инвесторов. Речь о тех, кто занимается добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях арктического шельфа, на континентальной части, проектами в области СПГ и другими проектами в сфере добычи полезных ископаемых. Для всех категорий определена пониженная ставка страховых взносов — 7,6% вместо 30%. Также предусмотрены отдельные налоговые вычеты при создании инфраструктуры.

В проекте федерального закона говорится, что «правовой механизм поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ в основном аналогичен» механизму, предусмотренному ФЗ 2015 года «О свободном порте Владивосток». Из пояснительной записки к новому документу следует, что «решение позволит сэкономить средства федерального бюджета и использовать положительный опыт» управления территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на Дальнем Востоке.

— Для получения преференций обозначены два условия: объем инвестиций в проект от 500 тыс. рублей, а также заключение обязывающего соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, — пояснял ранее Александр Крутиков.

Бремя НДПИ

Однако, по мнению экспертов, предлагаемые государством льготы недостаточны для реализации серьезных проектов в Арктике.

–– Эти налоговые послабления, безусловно, полезны, но вряд ли их можно назвать серьезными стимулами для привлечения инвесторов. Ведь порядка 70% налоговой нагрузки на нефтегазовые компании составляет НДПИ, и льготы именно по этому налогу могли бы обеспечить инвестиционную привлекательность арктических проектов. За примерами далеко ходить не надо –– у всех перед глазами история НОВАТЭКа. Построенные им заводы сжиженного природного газа в ЯНАО уже успешно функционируют, генерируют прибыль, и одним из залогов этого успеха были как раз удачно примененные налоговые условия –– обнуление ставки НДПИ. Этот положительный пример наглядно указывает на механизмы грамотного стимулирования, –– сказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Видимо, Минвостокразвития исходило из логики, что нефтегазовые компании сами должны доказывать необходимость предоставления им дополнительных льгот по каждому месторождению. Но это далеко не простая задача, считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

–– Помимо того что в целом все работы в Арктике отличаются повышенной сложностью и требуют гигантских инвестиций, нужны еще и дифференцированные подходы к каждому проекту. Например, ледовая обстановка в Карском море существенно отличается от обстановки в Печорском, и в результате себестоимость добычи углеводородов на месторождениях на разных территориях может различаться в разы. Опять же, где-то уже есть ранее созданная инфраструктура, а где-то приходится всёе начинать с нуля, –– заявил эксперт «Известиям».

Сейчас освоение арктических месторождений на шельфе может показаться не такой уж и актуальной задачей, хватает запасов и на суше, считает Александр Фролов. Но думать надо на долгосрочную перспективу и по мере истощения месторождений, уже введенных в разработку, создавать новую ресурсную базу, уверен эксперт.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин предположил, что Минвостокразвития просто не рискнуло заявлять большое количество льгот, опасаясь, что эти предложения встретят сильное сопротивление. Он согласен, что без обнуления НДПИ говорить о прорывных проектах в Арктической зоне не приходится.

–– НДПИ сильно давит на нефтегазовый бизнес в условиях так называемого налогового маневра. Ставки его растут, увеличивая нагрузку на нефтяников. В таких условиях привлекать инвесторов можно только действительно эффективными способами, –– сказал «Известиям» эксперт.

В предложенном законопроекте нулевая ставка НДПИ для инвесторов предусмотрена, только она начинает действовать лишь после того, как вся инфраструктура на новых месторождениях уже создана, сказала управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Получается, что самая трудоемкая и затратная часть по созданию инфраструктуры остается без господдержки. Возникает вопрос: кто согласится всё это время инвестировать колоссальные средства, не получая взамен никаких стимулов? — отметила она.

Эксперты также обратили внимание на то, что взятый за образец налоговый режим Свободного порта Владивосток — не самый удачный вариант.

–– Добычные проекты вообще не получали льгот в режиме ТОСЭР, –– напомнил Сергей Суверов.

Поэтому не совсем понятно, каким образом режим дальневосточных преференций может быть аналогичным образом применен в Арктике.

В одиночку не вытянут

В Минвостокразвития на вопрос «Известий» о перспективах внесения изменений в законопроект сказали, что уже направили документ на согласование в правительство и возможными дополнениями в него будет заниматься кабмин.

–– Президентом поставлена задача по достижению до 2024 года показателя в 80 млн т грузопотока по Северному морскому пути, –– отметил Михаил Делягин. — Но пока не видно, каким образом эта задача будет выполнена. Должно быть четкое понимание, что сам бизнес в одиночку, без серьезных преференций и действенной помощи со стороны государства, эту задачу не вытянет.

Сейчас в Арктике запланировано более 100 инвестиционных проектов в области освоения природных ресурсов, развития морских портов и железнодорожной инфраструктуры. Их стоимость превышает $130 млрд. Только менее половины из них перешло в стадию активной реализации. На прошедшем в апреле V Арктическом форуме отмечалось, что условия ведения бизнеса в этом регионе агрессивнее, а риски и издержки выше, чем в среднем по России. Доступ к передовым технологиям работы в арктических условиях ограничен. Вместе с тем реализация инвестиционного потенциала Крайнего Севера способна обеспечить прорыв в экономическом развитии страны.