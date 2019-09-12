США восстановили военную помощь Украине по линии Госдепа и Пентагона

Вашингтон восстановил всю военную помощь Киеву по линии Госдепартамента и Пентагона. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США.

«Государственный департамент и министерство обороны выполняют обязательства по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украине», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что американская администрация поддерживает усилия Украины по реформированию и обеспечению самообороны.

Ранее 12 сентября стало известно, что Соединенные Штаты выделят Украине военную помощь в размере около $140 млн. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

В конце августа Пентагон завершил изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявил о необходимости продолжать ее. В то же время 28 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».