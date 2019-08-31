Зеленский пообещал не стоять «с протянутой рукой» перед Вашингтоном

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается стоять «с протянутой рукой» перед Вашингтоном. Такое заявление он сделал в интервью, посвященном 100 дням его президентства.

«Мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать», — цитирует главу государства «РИА Новости» в субботу, 31 августа.

По его словам, Украина должна быть сильной и независимой страной, поэтому она не может позволить себе сказать: «Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать».

Зеленский тем не менее отметил, что Киев рассчитывает на поддержку Вашингтона, поскольку «есть вопросы» международных отношений и прекращения войны в Донбассе, однако, по его словам, США «откровенно поддерживает» Украину.

29 августа газета Politico писала, что администрация президента США Дональда Трампа затягивает реализацию программы военной помощи Украине. По данным издания, глава американского государства поручил команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, также известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине», для того чтобы убедиться, что «деньги используются в интересах Соединенных Штатов». По словам источника Politico, Трамп желает, чтобы при оказании помощи другим государствам эти страны «справедливо платили свою долю».

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в Киеве в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы начали оказывать военную помощь вооруженным силам страны на сотни миллионов долларов. Вашингтон поставляет украинским военным летальное оружие с 2017 года. Россия заявляет, что такая поддержка может привести к эскалации конфликта в Донбассе.