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Зеленский рассказал о попытках команды Порошенко помешать его общению с Путиным

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство иностранных дел Украины, сформированное при его предшественнике Петре Порошенко, пыталось помешать его общению с российским лидером Владимиром Путиным по поводу освобождения украинских моряков.

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«Тут была напряженная атмосфера в СМИ, особенно в МИД: они очень не хотели допустить разговора с президентом России. В МИД Украины считали, что не дай бог они (моряки. — Ред.) вернутся из-за разговора с Путиным», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1» в субботу, 31 августа.

По словам украинского лидера, для прежней команды это был вопрос политический, а для него — человеческий. Зеленский отметил, что к нему неоднократно обращались родственники арестованных моряков с просьбами поспособствовать их возвращению на родину.

«Я решил ему (президенту России. — Ред.) позвонить, мы познакомились, у нас был разговор примерно три минуты», — рассказал глава украинского государства.

По его словам, разговор с российским коллегой получился «предметным», потому что им удалось принять конкретные решения. Второй разговор с Владимиром Путиным, как отметил Зеленский, состоялся на тему конфликта в Донбассе.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен. Адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин утверждает, что обмену препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».

24 украинских моряка были задержаны и впоследствии арестованы после вторжения трех кораблей BMC Украины в российские территориальные воды в Черном море 25 ноября 2018 года. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. 9 июля расследование уголовного дела было завершено, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой. 17 июля срок их ареста был продлен на три месяца.

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