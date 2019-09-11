В конгрессе пообещали Украине военную помощь в обход возможного запрета Трампа

Республиканцы и демократы в сенате США готовы предоставлять военную помощь Украине, даже если американский президент США Дональд Трамп ее отменит. Об этом 11 сентября заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон.

«Если он решит не тратить эти (уже выделенные $250 млн. — Ред.) деньги, я абсолютно уверен, что при поддержке обеих партий конгресс их вновь выделит», — цитирует Джонсона Reuters.

По словам сенатора, Трамп придерживается мнения, что европейские страны, а не США должны оказывать помощь Украине, потому что она расположена «у них на заднем дворе».

При этом в Киеве не понимают, почему Вашингтон задерживает выплаты, и поднимают этот вопрос на каждой встрече с американскими представителями, утверждает Джонсон.

Документ о выделении Украине $250 млн в качестве военной помощи уже одобрен конгрессом. Однако в августе в администрации президента заявили, что вопрос находится на рассмотрении Белого дома. Средства предлагается направить на закупку вооружений и подготовку военнослужащих для борьбы с «российской агрессией», в которой Вашингтон и Киев регулярно обвиняют Москву.

29 августа стало известно, что Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».

Источники издания Politico утверждают, что американский лидер рассматривает возможность отказа от предоставления военной помощи Украине. Однако экс-советник президента США Джон Болтон во время визита в Киев в конце августа пообещал решить данный вопрос в ближайшее время.

Киев и Вашингтон активизировали военное сотрудничество после госпереворота на Украине в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы начали оказывать военную помощь вооруженным силам страны на сотни миллионов долларов. С 2017 года США поставляют украинским военным летальное оружие.