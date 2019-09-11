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Взрывы прогремели на складах минобороны Украины

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Фото: РИА Новости
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Четыре взрыва прогремели на складах минобороны Украины в городе Калиновка Винницкой области. Об этом 11 сентября сообщил представитель ведомства Александр Мотузяник.

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«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет. Сейчас там работают все службы», — цитирует его «Газета.ру».

При этом на сайте Минобороны Украины говорится о шести взрывах боеприпасов, вывезенных ранее для утилизации.

«По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около 2 га сухой травы. Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется», — сказано в сообщении.

Издание «Обозреватель» сообщает, что взрывы могли произойти из-за пожара, который перекинулся на склады. На данный момент возгорание ликвидировано. На месте происшествия работает оперативная группа во главе с замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сотрудники Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщает телеканал «Громадське».

Очевидцы также утверждают, что слышали шесть взрывов, после чего к месту направились пожарные машины. Детей из ближайшей к складам школы отпустили по домам. На трассе Винница–Киев дежурят правоохранители.

На складах в Калиновке ранее уже происходили ЧП, напоминает «Федеральное агентство новостей». Так, в сентябре 2017 года на территории воинской части произошел сильный пожар, потребовалась эвакуация 30 тыс. человек. Тогда на Украине возбудили уголовное дело о диверсии.

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