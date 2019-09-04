На шахте в Донецке прогремел взрыв

Взрыв прогремел вблизи шахты имени Скочинского в прифронтовом районе Донецка, сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.

ЧП произошло около 9.30 по местному времени (совпадает с мск) в среду, 4 сентября. Взрыв прогремел на пустыре, который не задействован в производстве. Погиб один сотрудник шахты.

Сейчас на месте работают саперы, криминалисты, создана комиссия с участием представителей министерства угля и энергетики ДНР, МЧС, Гортехнадзора и других для расследования причин произошедшего. ЧП не повлияло на работу шахты, отмечает Донецкое агентство новостей.

Шахта имени Скочинского находится на западной окраине Донецка, вблизи поселка Старомихайловка. До линии соприкосновения — менее 10 км.