Зеленский поручил Минобороны разработать план защиты страны от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать и утвердить план обороны государства от агрессии.

«Приоритет — мощная и боеспособная армия», — заявил глава государства в понедельник, 2 сентября, на встрече с правительством, руководством парламента и правоохранительных органов. По словам Зеленского, министру обороны поручено предложить изменения в законодательстве, необходимые для создания «мощного войска», отмечает «Интерфакс».

Ранее в понедельник Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу. Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, был введен на Украине в 2001 году при президенте Леониде Кучме. Верховная рада неоднократно продлевала это ограничение.

В 2016 году Международный валютный фонд рекомендовал Киеву снять запрет на продажу земли. Через два года с аналогичным требованием выступил Европейский суд по правам человека.

В конце июля в партии «Слуга народа» выступили за открытие рынка земельной собственности и либерализацию социальной сферы на Украине.