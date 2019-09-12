Назван размер военной помощи США Украине

Соединенные Штаты выделят Украине военную помощь в размере около $140 млн по итогам пересмотра таких программ. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил ТАСС помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

«Счастлив сказать, и ТАСС получает срочную новость, как и остальные, что мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции, отметив, что средства пойдут на содействие в «области безопасности» республики.

Накануне сенатор Рон Джонсон заявил, что республиканцы и демократы в сенате США готовы предоставлять военную помощь Украине, даже если американский президент США Дональд Трамп ее отменит.

В конце августа Пентагон завершил изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявил о необходимости продолжать ее. В военную помощь входят, в частности, средства на приобретение вооружений и подготовку военнослужащих.

В то же время 28 августа американские СМИ сообщили, что Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».