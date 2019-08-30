Прямой эфир

Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине

0
Фото: Global Look Press/Liu Jie
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны США завершило изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявило о необходимости продолжать ее. Об этом со ссылкой на анонимного представителя ведомства сообщило издание Politico.

Ранее издание сообщало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановки военной помощи Украине. Об этом изданию сообщил высокопоставленный источник в администрации главы государства.

Власти США в 2019 году планировали оказать Украине военную поддержку на $250 млн. В частности, в нее входят средства на приобретение вооружений и подготовку военнослужащих.

Ранее 29 августа сообщалось, что Трамп поручил команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». По его мнению, нужно убедиться, что выделяемые Вашингтоном деньги «используются в интересах Соединенных Штатов».

В тот же день советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Вашингтон планирует в ближайшее время решить вопрос о военной поддержке Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трампа обвинили в промедлении с оказанием военной помощи Украине
Украина начала модернизацию списанных американских катеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019