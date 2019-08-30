Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине

Минобороны США завершило изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявило о необходимости продолжать ее. Об этом со ссылкой на анонимного представителя ведомства сообщило издание Politico.

Ранее издание сообщало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановки военной помощи Украине. Об этом изданию сообщил высокопоставленный источник в администрации главы государства.

Власти США в 2019 году планировали оказать Украине военную поддержку на $250 млн. В частности, в нее входят средства на приобретение вооружений и подготовку военнослужащих.

Ранее 29 августа сообщалось, что Трамп поручил команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». По его мнению, нужно убедиться, что выделяемые Вашингтоном деньги «используются в интересах Соединенных Штатов».

В тот же день советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Вашингтон планирует в ближайшее время решить вопрос о военной поддержке Украины.