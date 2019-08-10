Украина начала модернизацию списанных американских катеров

Украина приступила к разработке вариантов по модернизации американских патрульных катеров Island, полученных от США в прошлом году, пишет «Военное обозрение».

Главным направлением модернизации списанных Вашингтоном кораблей станет повышение их боевой эффективности.

«Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут представлены командованию Военно-морских сил», — отметил директор-генеральный конструктор «Опытно-проектного центра кораблестроения» (ОПЦК), входящего в состав «Укроборонпрома» Вадим Борисов.

По его словам, окончательный вариант модернизации будет принят после практического использования катеров.

Американские катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) класса Island формально были переданы Украине 27 сентября 2018 года. Они построены в 1988 году, имеют водоизмещение в 169 т при длине в 34 м.

Перед передачей Киеву с катеров сняли всё вооружение.

В Верховной раде катера сравнили с черным металлом.