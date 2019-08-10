Прямой эфир

Украина начала модернизацию списанных американских катеров

0
Фото: commons.wikimedia.org/Rnendza
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина приступила к разработке вариантов по модернизации американских патрульных катеров Island, полученных от США в прошлом году, пишет «Военное обозрение».

Боевые ходули: украинские катера оказались ржавыми
Провокация в Керченском проливе осуществлялась на устаревшей технике

Главным направлением модернизации списанных Вашингтоном кораблей станет повышение их боевой эффективности.

«Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут представлены командованию Военно-морских сил», — отметил директор-генеральный конструктор «Опытно-проектного центра кораблестроения» (ОПЦК), входящего в состав «Укроборонпрома» Вадим Борисов.

По его словам, окончательный вариант модернизации будет принят после практического использования катеров.

Американские катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) класса Island формально были переданы Украине 27 сентября 2018 года. Они построены в 1988 году, имеют водоизмещение в 169 т при длине в 34 м.

Перед передачей Киеву с катеров сняли всё вооружение.

В Верховной раде катера сравнили с черным металлом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Литва передала Украине списанные патроны на €256 тыс.
Новые десантные катера Украины не могут «ровно стоять»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017