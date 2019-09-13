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Зеленский пообещал не бронзоветь

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Фото: yes-ukraine.org
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов меняться, чтобы страна была успешной, и признавать свои ошибки.

«У меня будут ошибки, у меня есть ошибки, я не идеальный человек, я такой, как все, но я готов признавать ошибки и готов меняться, слышать людей и делать всё ради успеха нашей страны. Я не бронзовею», — сказал украинский лидер на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (Yes) в Киеве 13 сентября.

Он также добавил, что всегда выполняет свои обещания и поэтому «мало обещает», передает «РИА Новости».

Ранее, 1 сентября, на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве Зеленский заявил, что в течение первого года президентства хочет запустить на Украине все главные реформы. Он отметил, что молодое украинское правительство, кадровые назначения и новые законы помогут Украине победить коррупцию.

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