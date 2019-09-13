Зеленский выразил опасения по поводу введения миротворцев в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что осторожно относится к теме введения миротворцев в Донбасс. Соответствующее заявление он сделал в Киеве на 16-м ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в пятницу, 13 сентября.

Глава государства утверждает, что знает о том, что его предшественник обсуждал эту тему, рассматривая вопросы введения миротворческой миссии. «Я не хочу, чтобы у нас в Донбассе был абхазский сценарий или было Приднестровье… До этого момента я не поднимаю тему миротворцев, не поднимаем в минском процессе», — добавил лидер страны.

Также он заявил, что был бы доволен, если бы миротворцы находились на границе Украины и России, передает «РИА Новости».

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин выдвинул идею введения миротворцев в Донбасс. Киев предложил свою трактовку этого предложения, выступая за размещение сил ООН на украино-российской границе.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в апреле текущего года подтверждал свою готовность подписать документы на введение миротворческого контингента ООН в Донбасс.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране государственного переворота. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новое украинское руководство объявило о начале в Донбассе так называемой антитеррористической операции, позже сменив ее название на операцию объединенных сил.

В сложившейся в регионе ситуации Киев обвиняет Москву. Россия, в свою очередь, неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и выступает лишь гарантом Минских соглашений.