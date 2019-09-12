Зеленский обматерил «кнопкодавов» из Верховной рады

Президент Владимир Зеленский обматерил народных депутатов, которые голосовали на заседаниях Верховной рады за своих коллег. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Журналисты поинтересовались у депутата, как президент отреагировал на факты «кнопкодавства».

«Если пропустить маты, [реакции] не было», — цитирует Арахамию «Украинская правда».

Парламентарий отметил, что на следующей неделе состоится заседание фракции «Слуга народа», на котором еще раз поднимут этот вопрос. По словам депутата, с двумя его коллегами, пойманными на «кнопкодавстве», уже провели беседу и они отдадут свою месячную заработную плату на благотворительность.

3 сентября в неперсональном голосовании был замечен депутат от «Слуги народа» Сергей Литвиненко, а 10 сентября — Александр Ковалев.

В июне на сайте парламента появилось предложение Зеленского ввести штраф для депутатов Верховной рады, которые голосуют за отсутствующих коллег.

«Кнопкодавство» — понятие, широко используемое в украинских СМИ. Данный термин обозначает процесс, когда депутаты парламента голосуют за отсутствующих на заседании коллег.