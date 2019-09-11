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Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене в стране депутатской неприкосновенности.

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3 сентября украинский парламент проголосовал за принятие в целом законопроекта о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которыми предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

Законом будет исключено из ст. 80 Конституции положение о том, что парламентарии не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность, передает «Интерфакс».

В данной статье останется лишь одна норма — о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

29 августа начала работать Верховная рада нового созыва. Пропрезидентская партия «Слуга народа» уже создала в парламенте однопартийную коалицию — фракция насчитывает 254 депутата, то есть большинство от конституционного состава рады.

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