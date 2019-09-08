Зеленский уволил трех своих советников

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку трех внештатных советников, сообщает NewsOne со ссылкой на администрацию украинского лидера.

Указ об увольнении датирован 6 сентября. В связи с назначениями в новый кабинет министров с должности советников в отставку отправлены Владимир Бородянский, Михаил Федоров и Андрей Загороднюк.

3 сентября сообщалось, что Зеленский уволил бывшего начальника Генштаба ВСУ, генерала армии Виктора Муженко, которого на Украине считают главным ответственным за разгром украинских вооруженных сил под Иловайском в Донбассе.