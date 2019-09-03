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Зеленский уволил с военной службы экс-главу Генштаба ВСУ Муженко

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Бывший начальник Генштаба ВСУ и генерал армии Виктора Муженко уволен в запас по указу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

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«Освободить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас… с правом ношения военной формы одежды», — говорится в сообщении.

Муженко на Украине называют главным ответственным за разгром украинских вооруженных сил под Иловайском в Донбассе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.

При битве за город Иловайск в Донецкой области в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих ВС Украины, еще 40 пропали без вести. Однако эти цифры не включают в себя погибших бойцов добровольческих батальонов, которые воевали в Иловайске вместе с ВСУ. Муженко считает, что добровольческие батальоны потеряли порядка 200 бойцов.

21 мая, на следующий день после инаугурации, Зеленский подписал указ об увольнении Муженко с поста главы Генерального штаба ВС Украины.

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