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Зеленскому предложили проверить IQ

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ. Подобная петиция появилась на сайте украинского лидера.

В ней отмечается, что тестирование необходимо из-за неоднократного неадекватного поведения Зеленского.

«Ему необходимо пройти проверку в независимой наркологической лаборатории, а также сдать тест на коэффициент интеллекта, так называемый тест IQ», — говорится в тексте петиции.

Петиция появилась на сайте 9 июля и набрала 2163 голоса. Для того, чтобы это обращение было рассмотрено, оно должно набрать 25 тыс. голосов в течение трех месяцев.

7 июля в Сети вызвало бурное обсуждение видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании. Видео опубликовано под шутливым названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего». На нем видно, что глава государства постоянно осматривается, его взгляд блуждает, а выражение лица постоянно меняется. При этом президент пил много воды.

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