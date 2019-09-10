Зеленский заявил о поддержке свободы слова

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Нацсовета страны обратиться в суд для аннулирования лицензии телеканала NewsOne, заявил, что поддерживает свободу слова и не намерен ничего закрывать, пишет во вторник, 10 сентября, «112 Украина».

«Я очень уважаю каждый канал и канал NewsOne <…>. Я никогда в своей жизни не закрывал ни один телеканал, я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете… Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права и не имею полномочий», — подчеркнул Зеленский.

5 сентября Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение подать иск в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за «разжигание вражды».

В середине июля телеканал NewsOne совместно с телеканалом «Россия 1» планировал провести двухчасовой телемост «Надо поговорить». Его целью являлось общение жителей Украины и России «без политиков и одиозных пропагандистов».

Однако идея не понравилась украинским политикам. В Верховной раде телемост назвали «оккупацией украинского медиапространства», а президент Украины Владимир Зеленский счел это попыткой «разделить украинцев».

Позднее NewsOne был вынужден отменить эфир из-за протестов у здания редакции и угроз, которые начали поступать в адрес журналистов. На Украине вещателя заподозрили в покушении на госизмену и возбудили дело о финансировании терроризма. Владельца телеканала и сотрудников вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины.

Из-за отмены ВГТРК принял решение провести телемост в московской студии, он состоялся 12 июля.