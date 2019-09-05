Нацсовет Украины по ТВ попросит суд аннулировать лицензию канала NewsOne

Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение подать иск в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за «разжигание вражды». Соответствующее решение члены нацсовета приняли в четверг, 5 сентября, единогласно передает ТАСС.

«Если подвести итог: признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти, обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии», — сообщила первый заместитель главы нацсовета Ольга Герасимюк.

В середине июля телеканал NewsOne совместно с телеканалом «Россия 1» планировал провести двухчасовой телемост «Надо поговорить». Его целью являлось общение жителей Украины и России «без политиков и одиозных пропагандистов».

Однако идея не понравилась украинским политикам. В Верховной раде телемост назвали «оккупацией украинского медиапространства», а президент Украины Владимир Зеленский счел это попыткой «разделить украинцев».

Позднее NewsOne был вынужден отменить эфир из-за протестов у здания редакции и угроз, которые начали поступать в адрес журналистов. На Украине вещателя заподозрили в покушении на госизмену и возбудили дело о финансировании терроризма. Владельца телеканала и сотрудников вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины.

Из-за отмены ВГТРК принял решение провести телемост в московской студии, он состоялся 12 июля.