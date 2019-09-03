Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности

Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.

Это решение поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых.

Закон был инициирован бывшим президентом Украины Петром Порошенко в конце 2017 года. В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.

29 августа начала работать Верховная рада нового созыва. Пропрезидентская партия «Слуга народа» уже создала в парламенте однопартийную коалицию— фракция насчитывает 254 депутата, то есть большинство от конституционного состава рады.

28 августа в «Слуге народа» заявили, что готовят 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию страны. В частности, предложения касаются изменения регламента работы парламентариев и отмены депутатской неприкосновенности.