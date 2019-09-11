Зеленский провел встречу с Коломойским и обсудил бизнес на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским во вторник, 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что на встрече также присутствовали глава офиса украинского президента Андрей Богдан и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также были затронуты проблемы в энергетической сфере.

Ранее Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок. Так, по его мнению, нынешнего президента можно оценить при помощи показателя эффективности (KPI), который в данном случае можно измерять количеством украинцев, вернувшихся на родину.

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая после избрания Зеленского президентом Коломойский вернулся на Украину. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

СМИ ранее связывали Коломойского с поддержкой избирательной кампании Зеленского. Сам бизнесмен подобные связи отвергал.