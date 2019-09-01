Приватный разговор: как Коломойский влияет на президента Зеленского

С России следует снять санкции, а в Донбассе происходит гражданский конфликт. Нет, это не высказывания кого-то из российских чиновников. Такие заявления сделал влиятельный украинский олигарх, миллиардер Игорь Коломойский. Его называют одним из творцов победы Владимира Зеленского на выборах президента страны, создателем нынешней украинской политической реальности. «Известия» разбирались в том, чего бизнесмен добился за последние месяцы.

Разговорчивый олигарх

Один из основателей финансово-промышленной группы «Приват», миллиардер Игорь Коломойский дал шестое интервью за последние три месяца. На этот раз он пообщался с журналистами издания «Цензор.нет». Ряд высказываний вызвал немало удивления у представителей украинского политического класса. Так, Коломойский призвал снять с России санкции, чтобы вернуть под контроль Киева Донбасс.

Кроме того, бизнесмен предрек скорый роспуск Верховной рады, которая 29 августа провела первое заседание. «Причиной может быть только одно — если «слуги народа» начнут бл*довать. А они будут точно бл*довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент», — откровенно объяснил миллиардер. По его прогнозу, часть фракции действующий президент не способен контролировать: «Их ведь и не за что зацепить, они ж все откуда? Парикмахеры? Или фотограф со свадьбы? Что ему предъявить? Фотоаппарат отнимем?».

Отколоться от фракции главы государства может до 100 человек. «Паршивыми овцами» будут прежде всего бизнесмены», — предрек Коломойский, добавив, что новые парламентские выборы на Украине могут состояться уже через год.

Довольно резко прозвучала его оценка и самого президента Зеленского. По словам бизнесмена, показателем эффективности будет количество вернувшихся на Украину из-за рубежа граждан. «Мы стартуем сейчас с 35 млн жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей — это его KPI. Если будет 38 млн, значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн (нем. «до свидания». — Прим. ред.)», — заявил олигарх.

Приватное дело

Игорь Коломойский вернулся на Украину в середине мая — сразу после победы Владимира Зеленского на выборах президента. До этого бизнесмен два года жил в Швейцарии и Израиле. В Киеве он не появлялся из-за того, что являлся фигурантом ряда уголовных дел. «Можно приехать, а потом не уехать. Нацбанк подаст на тебя в суд и закроет выезд», — объяснял бизнесмен. Всё изменилось только после поражения на выборах Петра Порошенко.

О своих задачах на Украине Коломойский говорил скромно. «У меня сын собирается подписать контракт с баскетбольным клубом из Украины», — объяснял он журналистам. Впрочем, сразу было понятно, что интересы олигарха игрой с мячом не ограничиваются. После смены власти в стране у бизнесмена появились надежды на удачный исход судебных процессов по делу Приватбанка, который был национализирован в 2017 году.

И пока решения инстанций могут вселять в бизнесмена оптимизм. За несколько дней до второго тура президентских выборов Окружной административный суд Киева удовлетворил иск к нацбанку и кабинету министров и признал национализацию кредитного учреждения незаконной. В июле Киевский апелляционный суд не позволил нацбанку распродать арестованные активы Коломойского. Среди имущества значатся земельные участки на горнолыжном курорте «Буковель» и собственность металлургических заводов олигарха на Украине.

Сейчас реальным выглядит если не возвращение банка Коломойскому, то «нулевой вариант», когда никто никому ничего не должен. В этом случае нынешнее руководство Приватбанка отзовет иски из международных судов, а значит, будут разблокированы все активы предпринимателя, он получит возможность свободно передвигаться по миру.

Кадры решают всё

Вторая задача, которую основатель «Привата» решает в последнее время, — укрепление украинской власти своими кадрами. Многие и Владимира Зеленского называют его ставленником, но только главой государства предприниматель не ограничивается . Он лоббирует своих людей и на другие ответственные должности.

Руководителем администрации президента стал бывший внештатный советник олигарха Андрей Богдан. Он оказывал юридические услуги Коломойскому, когда тот был губернатором Днепропетровской области. Помогал и его соратникам, например, представлял в суде интересы одного из его приближенных Геннадия Корбана. В ходе нынешней предвыборной кампании адвокат стал одним из руководителей штаба Зеленского. По слухам, был связующим звеном между кандидатом в президенты и олигархом.

М-3 Кандидат в премьер-министры Украины Алексей Гончарук, Андрей Богдан и Владимир Зеленский Фото: РИА Новости/Стрингер

Коломойский не остался в стороне и от досрочных выборов в Верховную раду. По их итогу олигарх получил до 70 лично преданных ему депутатов. От президентской партии «Слуга народа» прошло более 20 человек, которые работали в структурах бизнесмена. Интегрировались в политсилу также многие представители партии УКРОП, которую долгое время спонсировал Коломойский.

Еще более 20 человек прошли в раду по мажоритарным округам без участия «Слуги народа». Сейчас они сформировали группу «За будущее». По данным СМИ, объединение Коломойский контролирует вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

М-3 Президент Украины Владимир Зеленский с членами партии «Слуга народа» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Свои интересы глава группы «Приват» отстаивает при формировании правительства. Он неоднократно высказывался за то, чтобы Арсен Аваков сохранил пост министра внутренних дел. Многие наблюдатели даже говорили, что судьба Авакова будет показателем зависимости президента от олигарха. И 29 августа Зеленский предложил оставить главу МВД на его посту.

Предсказывал Коломойский и то, что кандидатом в премьер-министры станет Алексей Гончарук . Его кандидатуру 29 августа официально выдвинула партия «Слуга народа». Гончарука называют человеком Андрея Богдана, до последнего времени кандидат в премьер-министры занимал должность заместителя главы администрации президента.

«Медовый месяц» с президентом

Есть и другие успехи. Например, 1 июля началась масштабная реформа энергорынка — Украина переходит на свободную торговлю электроэнергией. Тарифы для бизнеса увеличиваются на 20–30%. Однако предприятия группы «Приват» — Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты, а также предприятие «Днепроазот» — через суды добились того, чтобы платить по старым расценкам.

М-4 Игорь Коломойский Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Кажется, что Коломойский может быть доволен положением дел. Он вполне успешно решает свои финансовые и политические вопросы. Однако есть и ряд опасностей. Негативно оценивают деятельность миллиардера американцы. Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани называл его криминальным олигархом. Временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор выражался более дипломатично. На вопрос о роли главы «Привата» он говорил, что олигархи «имеют слишком много влияния, они влияют на телеэфир, на энергетику и тому подобное».

Эксперты также не исключают, что у президента и олигарха закончится «медовый месяц». Украинский политолог Андрей Золотарев говорит «Известиям», что рано или поздно отношения дадут трещину. «Как правило, политики больше всего тяготятся теми, кому обязаны приходом к власти. Думаю, через некоторое время Зеленский начнет проявлять куда большую автономность. Тогда между ними неизбежно возникнет конфликт», — отмечает собеседник.