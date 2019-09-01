Зеленский рассказал о своей цели на первый год президентства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года президентства хочет запустить в стране все главные реформы. Об этом он сказал в воскресенье, 1 сентября, на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.

«Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти», — цитирует Зеленского агентство УНИАН.

Он отметил, что молодое украинское правительство, кадровые назначения и новые законы помогут Украине победить коррупцию. По словам Зеленского, в первый же день работы Верховной рады нового созыва было зарегистрировано около 74 законопроектов, которые помогут реформировать украинскую систему.

В ходе разговора с Пенсом украинский лидер также отметил, что верит в скорое наступление мира в Донбассе. По его словам, сегодня власти Украины делают для этого все возможное.

«Хотел бы вас лично и США, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь и финансовую, и военную, которую вы оказываете для Украины», — сказал Зеленский.

1 сентября в Варшаве проходят памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. На них были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). России в списке гостей не оказалось.

29 августа газета Politico писала, что администрация президента США Дональда Трампа затягивает реализацию программы военной помощи Украине. По данным издания, глава американского государства поручил команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, также известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине», для того чтобы убедиться, что «деньги используются в интересах Соединенных Штатов». По словам источника Politico, Трамп желает, чтобы при оказании помощи другим государствам эти страны «справедливо платили свою долю».

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в Киеве в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы начали оказывать военную помощь вооруженным силам страны на сотни миллионов долларов. Вашингтон поставляет украинским военным летальное оружие с 2017 года. Россия заявляет, что такая поддержка может привести к эскалации конфликта в Донбассе.