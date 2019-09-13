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Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского продлить санкции против РФ

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Фото: ТASS/Zuma
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Президент Финляндии Саули Ниинистё в пятницу, 13 сентября, не согласился с призывом украинского лидера Владимира Зеленского к европейским странам сохранять санкции против России.

Выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, Зеленский заявил, что на Западе стали говорить о снятии санкций, так как они теряют деньги.

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«А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — цитирует его ТАСС.

Однако выступивший вслед за ним Ниинистё напомнил, что заявления о том, что «в результате санкций российская экономика рухнет», звучат давно.

«Этого не случилось, и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится», — отметил президент Финляндии.

По его словам, если Запад будет по-прежнему думать только «в категориях черное и белое, то мы потерпим поражение».

«А если мы будем настойчивы, мы добьемся успеха. У меня глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу», — подчеркнул Ниинистё.

Он добавил, что «уже есть живой пример», когда президенты Путин и Зеленский смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами.

«Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет. Но это было сделано», — сказал президент Финляндии.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

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