Вице-премьер Украины отказался «стучаться в закрытые двери» НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что не собирается «стучаться в закрытые двери» НАТО. Об этом 10 сентября сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что и в отношениях с НАТО, и в отношениях с ЕС нужно достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми. Мы не должны стоять возле дверей и стучаться в закрытые двери и умолять «возьмите нас». Мы должны работать таким образом, чтобы они поняли, что без нас они слабее, чем с нами», — рассказал Кулеба журналистам, отвечая, будет ли Украина ставить вопрос о переходе к Плану действий по членству в альянсе (ПДЧ).

Кулеба добавил, что в ходе визита в штаб-квартиру альянса было принято решение «активизировать работу совместной рабочей группы по военной реформе Украина-НАТО». Вице-премьер отметил, что это и есть основной формат украинского взаимодействия с альянсом.

25 августа первый президент Украины Леонид Кравчук дал советы нынешним властям по вступлению в НАТО.

5 июня в раде рассказали о последствиях возможного вступления Украины в альянс. Так, по словам депутата Евгения Балицкого, НАТО обслуживает только интересы «своего главного бенефициара — США», и вступление в него не гарантирует улучшения жизни в стране.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в ЕС как внешнеполитический курс.