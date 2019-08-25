Украинским властям дали советы по вступлению в НАТО

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал советы нынешним властям по вступлению в НАТО.

По его словам, стране необходимо действовать в рамках международного права и при этом учитывать интересы соседних стран.

«Если сосед остерегается, что действия наши могут ему навредить, то мы должны согласовать наши действия с соседом так, чтобы жить добрососедски и не создавать ни для кого трудностей», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

При этом он подчеркнул, что Украина должна согласовывать свои действия с Россией, поскольку в современном мире не бывает такого, чтобы страны не прислушивались друг к другу и делали всё что захочется.

«Мы не можем делать что хотим, но мы можем делать то, что нужно украинскому народу, руководствуясь его коренными национальными интересами. А с Россией согласовывать», — отметил Кравчук.

15 июня в раде рассказали о последствиях вступления Украины в НАТО. Так, по словам депутата Евгения Балицкого, альянс обслуживает только интересы «своего главного бенефициара — США», и вступление в НАТО не гарантирует улучшения жизни в стране.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в ЕС как внешнеполитический курс.