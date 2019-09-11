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В Кремле оценили приостановку Украиной расторжения договоров с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Москвой. По его словам, ранее денонсация соглашений проходила в ущерб интересам самих украинцев.

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«Это было очевидно. Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений — работа ведется, повод для весьма сдержанного оптимизма есть», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга в среду, 11 сентября.

Он отметил, что пока преждевременно говорить о нормализации отношений двух стран, так как России и Украине «предстоит очень сложная длительная ответственная и кропотливая работа».

Ранее 11 сентября газета «Коммерсант» сообщила, что Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ. Источники в МИД РФ не исключили, что текущая пауза в расторжении двусторонних соглашений связана с тем, что на Украине было назначено новое правительство, которое «рассядется по веткам и будет решать, что делать дальше». По данным собеседников, пока рано говорить о том, какого курса будет придерживаться новая власть на Украине.

Одним из расторгнутых ранее документов был Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который перестал действовать с 1 апреля 2019 года. Он был заключен 31 мая 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон. Экс-глава Украины Петр Порошенко решил не продлевать договор.

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву.

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