Киев раскрыл подробности плана Зеленского по Донбассу

План президента Украины Владимира Зеленского по разрешению вооруженного конфликта на юго-востоке страны исключает кровопролитие, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в среду, 18 сентября.

По его словам, политик предлагает развести силы и средства сторон сразу по всей линии соприкосновения.

«Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить следующие участки, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения», — пояснил дипломат, его цитирует ТАСС.

Ранее в этот же день информированный собеседник агенства рассказал, что Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу в составе Украины. Источник пояснил, что после подписания документа предполагалось приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом. Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса.

Накануне Пристайко уже озвучивал основные положения «формулы Зеленского» по прекращению конфликта в Донбассе. Среди основных пунктов плана — обмен удерживаемыми лицами, установление ментального контакта с украинцами, оставшимися «по ту сторону», и применение «радикальных мер» в случае неудачи на переговорах.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).