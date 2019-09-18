СМИ сообщили об угрозе срыва саммита «нормандской четверки»

Представители украинской делегации в среду, 18 сентября, отказались подписывать «формулу Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу в составе Украины. Это поставило под угрозу срыва саммита «нормандской четверки», сообщил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе.

Как рассказал собеседник агентства, после подписания документа предполагалось приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом.

В свою очередь информированный источник «Интерфакс» уточнил, что украинцы отказались закреплять на бумаге и подписывать «формулу Штайнмайера» по причине того, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер.

По данным осведомленного собеседника издания, Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией в Донбассе, разоружении ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и лишь после этого предлагает провести выборы.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Как заявила 16 сентября посол Франции в Москве Сильви Берманн, очередная такая встреча может пройти после заседания Генассамблеи ООН.

Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса.