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Посол Франции заявила о возможности встречи в «нормандском формате» после ГА ООН

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Albin Lohr-Jones
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Встреча президентов стран — участников «нормандского формата» возможна только после заседания Генассамблеи ООН. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн.

«Встреча наших президентов возможна, но только после Генассамблеи ООН», — цитирует дипломата ТАСС.

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По словам посла, вопрос проведения саммита находится в стадии обсуждения.

Дипломатические советники лидеров Франции, ФРГ, России и Украины постоянном контактируют по этому вопросу, передает RT.

13 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран «нормандского формата» может пройти в октябре. Он добавил, что ее можно провести в Париже, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон, но сначала нужно «решить несколько вопросов».

Лидеры «нормандской четверки» в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

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