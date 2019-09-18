На Украине заявили о подготовке к отводу войск у линии соприкосновения

Украинская сторона начала подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в среду, 18 сентября, заявил командующий операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко на встрече с постоянным представителем Программы развития ООН в Киеве Оснат Лубрани, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения», — говорится в тексте.

Соответствующую задачу поставили президент страны Владимир Зеленский, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, передает НСН.

По словам Кравченко, Украина готова к этому ради улучшения жизни граждан страны, и в конце концов «всё будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны».

7 сентября Зеленский сообщил после встречи вернувшихся из России удерживаемых лиц, что идут переговоры об отводе сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, напоминает сайт aif.ru.

16 сентября украинский лидер заявил, что выборы в Донбассе возможны только после вывода войск с «оккупированных территорий» — тех, которые Киев считает своими. Глава государства отметил, что четкие сроки выборов будут после вывода оттуда всех войск.