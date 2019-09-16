Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе

Выборы в Донбассе возможны только после вывода войск с «оккупированных территорий» — тех, которые Киев считает своими. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, то мы должны понимать, что четкие сроки выборов будут после вывода оттуда всех войск», — приводит его слова ТАСС.

Также украинский лидер выразил надежду, что на саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) удастся окончательно решить вопросы об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой по формуле «всех на всех» и о полном разведении сил от линии соприкосновения «с четкими сроками».

Проведение выборов в Донбассе является одним из условий Минских договоренностей. Ранее в сентябре Зеленский называл разговоры о выборах преждевременными и озвучивал план по отводу войск.

Завершение войны на юго-востоке страны и «деоккупацию территорий» Зеленский называл своими главными задачами на посту главы государства.

При этом в украинском МИДе уже обозначили сроки проведения выборов. Так, глава ведомства Вадим Пристайко рассчитывает, что голосование будет организовано до 2020 года. Министр также анонсировал пакет мер, который, по его словам, упростит жизнь жителям Донбасса.

Помощник президента России Юрий Ушаков допускал встречу «нормандской четверки» в октябре в Париже, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон.