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Зеленский назвал свои главные задачи на посту президента

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Фото: РИА Новости/Serg Glovny/ZUMAPRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные задачи, которые он поставил перед собой на посту главы государства. Об этом он рассказал 16 сентября после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу (Словакии. — Ред.) дипломатическую поддержку», — цитирует его ТАСС.

Также украинский лидер добавил, что не намерен отказываться от призывов оказывать санкционное давление на Россию, о чем попросил и Словакию.

Ранее, 13 сентября, Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой сохранить санкционную политику в отношении РФ. Ограничительные меры украинский лидер назвал налогом ради мира, который необходим до момента налаживания отношений между Киевом и Москвой.

В ответ в Кремле заявили, что негативно расценивают подобные призывы, тем более что сами санкции стали тривиальными и не приносят ничего хорошего ни одной из сторон.

Также в сентябре Зеленский поделился своим пониманием счастья. Так, личным счастьем для него является улыбка его жены и счастливая семья, а под счастьем для страны он понимает преодоление врагов. В данном случае, отмечал Зеленский, речь идет не только о геополитике, но также о войне, бедности и коррупции.

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