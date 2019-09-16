Зеленский назвал свои главные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные задачи, которые он поставил перед собой на посту главы государства. Об этом он рассказал 16 сентября после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу (Словакии. — Ред.) дипломатическую поддержку», — цитирует его ТАСС.
Также украинский лидер добавил, что не намерен отказываться от призывов оказывать санкционное давление на Россию, о чем попросил и Словакию.
Ранее, 13 сентября, Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой сохранить санкционную политику в отношении РФ. Ограничительные меры украинский лидер назвал налогом ради мира, который необходим до момента налаживания отношений между Киевом и Москвой.
В ответ в Кремле заявили, что негативно расценивают подобные призывы, тем более что сами санкции стали тривиальными и не приносят ничего хорошего ни одной из сторон.
Также в сентябре Зеленский поделился своим пониманием счастья. Так, личным счастьем для него является улыбка его жены и счастливая семья, а под счастьем для страны он понимает преодоление врагов. В данном случае, отмечал Зеленский, речь идет не только о геополитике, но также о войне, бедности и коррупции.